Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth-Maximiliansau - Fahrzeugbrand auf der Landstraße 555

Wörth am Rhein (ots)

Am Dienstag, dem 07.01.2020, um 08.20 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Wörth über einen Fahrzeugbrand auf der Landstraße 555 zwischen Maximiliansau und Hagenbach. Am Brandort konnte festgestellt werden, dass ein Auto vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten war. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer hatte den Brand mittels eines Handfeuer- löschers teilweise gelöscht. Die Freiwillige Feuerwehr Wörth war mit vier Fahrzeugen und 15 Wehrleuten im Einsatz und löschte den Brand vollends ab.

