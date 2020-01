Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Sachbeschädigung am Kulturzentrum

Kandel (ots)

Mitarbeiter der Stadt Kandel stellten am Montag, dem 06.01.2020 fest, dass Unbekannte im Zeitraum von Freitag, dem 03.01.2020, bis Montag insgesamt sechs Fensterscheiben des Kellergeschosses und eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Kulturzentrums in der Luitpoldstraße beschädigt hatten. Täterhinweise werden an die Polizeiinspektion Wörth erbeten.

