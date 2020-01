Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtragsmeldung zu Brand in Edenkoben vom 19.12.2019 Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Kriminalinspektion Landau

Am Donnerstagabend, 19.10.2019, kam es gegen 22.20 Uhr zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Edenkoben, bei welchem drei Personen verletzt wurden. Zwei Personen konnten am nächsten Tag wieder aus den jeweiligen Krankenhäusern entlassen werden. Eine weitere Person wurde jedoch schwerer verletzt, weshalb ein längerer Krankenhausaufenthalt notwendig wurde. Der Brandort wurde zwischenzeitlich von Brandermittlern der Kriminalinspektion Landau und einem von der Staatsanwaltschaft Landau beauftragten Brandsachverständigen in Augenschein genommen. Aufgrund eines vorläufigen Kurzgutachtens und nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein in dem Haus befindlicher Ölofen Ausgangspunkt des Brandes war.

Die Ermittlungen dauern weiterhin hin. Diese erstrecken sich auch darauf, ob ein unsachgemäßer Umgang mit dem Ofen ursächlich für den Brand war.

