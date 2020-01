Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Fortstraße 2, 24.12.19-06.012020 Sachbeschädigung durch Graffiti

Landau (ots)

Auf dem Schulgelände der Konrad-Adenauer-Realschule in Landau, Fortstraße, wurde in der Schulferienzeit durch unbekannte Täter Graffitis an die Wände gesprüht und eine Scheibe eines auf dem Gelände abgestellten Busses beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000.--EUR. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341-2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de

