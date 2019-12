Polizei Düren

POL-DN: Kreuzau/Merzenich

Berauscht am Steuer (ots)

Nach nächtlichen Überprüfungen berauschter Verkehrsteilnehmer überwintern jetzt wieder einige Führerscheine mehr in behördlicher Obhut.

In der Nacht zum Samstag wurden gleich zwei nicht mehr fahrtaugliche Straftäter aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach 03:00 Uhr war es auf der Landesstraße 250 bei Kreuzau ein 21-Jähriger aus dem Gemeindegebiet. Der saß mit einer gefährlichen Mischung aus Alkohol und Drogen am Steuer seines Pkw, wie die bei ihm durchgeführten Vortests bestätigten.

Gegen 04:30 Uhr wurde in Merzenich ein 31 Jahre alter Autofahrer aus Niederzier erwischt. Nachdem sein Wagen im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Rather Straße angehalten worden war, schlug den überprüfenden Beamten bereits Alkoholgeruch entgegen. Der Vortest ergab dann auch mehr als 1,3 Promille Alkohol in der Atemluft des Mannes.

In beiden Fällen wurden zu Beweiszwecken Blutentnahmen auf einer Polizeiwache angeordnet. Im Rahmen der gegen die Beschuldigten nun eingeleiteten Strafverfahren ist neben den sonstigen strafrechtlichen Konsequenzen davon auszugehen, dass die Fahrerlaubnis für längere Zeit nicht mehr erteilt wird.

