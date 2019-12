Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnung

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Eine eingetretene Tür musste in der Nacht zu Freitag der Bewohner einer Wohnung in der Merzenicher Straße feststellen.

Als der Mann kurz nach Mitternacht zu seiner Wohnung zurückkehrte, stellte er die Beschädigung fest. Als er in die Wohnung hineinrief, kam ihm aus Richtung Küche eine unbekannte männliche Person entgegen. Der Mann lief an dem Geschädigten vorbei ins Treppenhaus. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Die größte Sorge des Bewohners, eine seiner Katzen könnte bei dem Einbruch abhandengekommen sein, erwies sich als unbegründet. Im Zuge der Tatortaufnahme konnte die Katze wohlbehalten in der Wohnung aufgefunden werden. Eine Durchsuchung des Hauses vom Dachboden bis zum Keller verlief negativ. Der Einbrecher hatte vor Eintreffen der Beamten das Haus verlassen. Zur Beschreibung konnte der Zeuge angeben, dass dieser circa 180 cm groß und dunkel gekleidet war. Zudem hatte er eine helle Hautfarbe.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell