POL-DN: Einbruchserie in Kreuzau Winden

Kreuzau (ots)

Am Donnerstag kam es in Kreuzau-Winden zu drei Wohnungseinbrüchen. Die Tatorte liegen in direkter Nähe zueinander. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Donnerstagabend meldeten sich innerhalb von einer Stunde drei Einbruchsopfer aus Kreuzau Winden bei der Polizei. Sie meldeten jeweils einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus. Das erste Haus befindet sich in der Straße "Am Ofenskaul". Dort hatte der Bewohner gegen 08:30 Uhr sein Haus verlassen und war gegen 20:00 Uhr zurückgekehrt. Bereits beim Betreten des Flurs stellte er fest, dass sich die Innentemperatur merklich abgesenkt hatte. Er betrat das Wohnzimmer und bemerkte die offen stehende Terrassentür. Vermutlich hebelten der oder die Täter die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Dort durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Die Schadenssumme konnte noch nicht ermittelt werden.

Nur fünf Minuten nach dem ersten Anruf meldete sich ein weiterer Geschädigter, ebenfalls aus der Straße "Am Ofenskaul". Dort hebelten die Täter das Fenster zum Büro auf, durchwühlten mehrere Räume und flüchteten vermutlich über die Terrassentür. Die Tat muss sich zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr ereignet haben, da der Bewohner sein Haus zu dieser Zeit verlassen hatte.

Gegen 21:30 Uhr meldete sich dann ein Anwohner aus der Straße "Am Talberg", ebenfalls um einen Einbruch zu melden. Die Bewohner hatten ihr Zuhause gegen 15:45 Uhr verlassen und waren gegen 19:30 Uhr heimgekehrt. In dieser Zeit müssen der oder die Täter wieder über die Terrassentür in das Einfamilienhaus eingedrungen sein. Ebenso wie in den anderen Fällen wurden die Räume nach Wertgegenständen durchsucht, die Schadenssumme konnte auf Anhieb nicht festgestellt werden.

Am Freitagmorgen meldete sich dann eine weitere Anwohnerin bei der Polizei. Auch an ihrem Haus im Ofenskaul seien Hebelspuren an Terrassen- und Kellertür vorhanden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung lagen zu diesem Fall noch keine Erkenntnisse durch die Spurensicherung vor.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zur Klärung des Tathergangs beitragen können. Sollten Sie gestern im Bereich rund um die Tatorte etwas Auffälliges oder Ungewöhnliches bemerkt haben, zögern Sie nicht, sich unter der 110 an die Leitstelle der Polizei Düren zu wenden. Jeder Hinweis zählt!

