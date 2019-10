Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Es ist wieder soweit: Piloten des Bundes und der Länder trainieren für den Gebirgseinsatz

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Sankt Augustin (ots)

Die Bundespolizei-Fliegergruppe ist in der Zeit vom 07. bis 18. Oktober 2019 wieder zu Gast bei der Bundespolizei-Fliegerstaffel in Oberschleißheim. Die Pilotinnen und Piloten des Bundes und der Länder sowie die Flugtechniker/-innen der Länder des diesjährigen 39. Ausbildungslehrganges erhalten ihre Einweisung zum Fliegen im alpinen Gelände.

In dem o.g. Zeitraum werden die Besatzungen gegen 09:00 Uhr von ihrer "Interim Heimatbasis" in Oberschleißheim in die Alpenregion starten, um die erforderlichen Flugeinweisungen zu erhalten. Gegen 17:00 bzw. 18:00 Uhr werden sie zurückkehren.

Durch diese unabdingbare Ausbildungsmaßnahme kann es zeitweise zu Beeinträchtigungen durch Fluglärm kommen. Hierfür bittet die Bundespolizei um Verständnis.

Für Pressevertreter besteht die Möglichkeit sich am Dienstag, den 15. Oktober 2019, 12.00 Uhr - 14:00 Uhr am Segelflugplatz des Luftsportverein Füssen über die Ausbildung-/ und Einsatzmöglichkeiten von Hubschraubern der Bundespolizei zu informieren.

Ansprechpartnerin vor Ort: PHK`in Lisa Matthiessen, BPOLFLS OBS Telefon: +49 151 44054345

Akkreditierung bitte bis zum 10.10.2019

Akkreditierung / Rückfragehinweis:



Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bundespolizei-Fliegergruppe

Bundesgrenzschutzstraße 100 | 53757 Sankt Augustin

Tel.: 02241 238 -3095 / -2418 / -3094

E-Mail: presse.flg@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell