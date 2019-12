Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche im Stadtgebiet Linnich

Linnich (ots)

Zwei Einbruchstatorte nahm die Polizei am Donnerstag in Hottorf und Ederen auf. In Hottorf wurden die Einbrecher durch die heimkehrenden Bewohner gestört.

In ein Einfamilienhaus in der Denkmalstraße in Ederen wurde am Donnerstag zwischen 07:30 Uhr und 17:30 Uhr eingebrochen. Dazu schoben die Unbekannten zunächst den Rollladen an der Terrassentür an der Rückseite des Hauses nach oben. Anschließend wurde die Tür aufgehebelt. Im Inneren durchwühlten der oder die Täter diverse Behältnisse nach Wertsachen. Genaue Angaben zu gestohlenen Gegenständen konnten während der Tatortaufnahme noch nicht gemacht werden.

Als die Bewohner eines Hauses in der Fasanenstraße in Ederen am Mittwoch gegen 17:55 Uhr nach Hause kamen, erkannten sie beim Befahren der Einfahrt Personen an der Tür zum Wintergarten. Beim Erblicken des Autos liefen die drei Unbekannten davon. An der Tür des Wintergartens wurden anschließend Hebelspuren festgestellt. Ins Haus konnten die Täter jedoch nicht mehr gelangen. Zur Beschreibung konnte lediglich angegeben werden, dass es sich wahrscheinlich um jüngere Personen, Kinder oder Jugendliche, gehandelt habe.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

