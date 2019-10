Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Betrunkener ohne Führerschein baut Unfall

Nach einem Unfall am frühen Dienstag in Ehingen gab ein 18-Jähriger der Polizei falsche Personalien an.

Ulm (ots)

Nach Angaben der Polizei sei der BMW-Fahrer gegen 00.30 Uhr in der Bahnhofstraße rückwärts gegen einen geparkten Suzuki geprallt. In diesem saß eine Frau, die die Polizei verständigte. Die kam und bemerkte sofort, dass der BMW-Fahrer deutlich alkoholisiert war. Dass er den Beamten die falschen Personalien angegeben hatte blieb nicht lange unbemerkt. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben und sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. Einen Führerschein hat er nicht. Der Sachschaden beträgt am Suzuki etwa 1.500 Euro und am BMW rund 4.000 Euro.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

+++++1847131

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell