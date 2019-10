Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Pedelec-Fahrer übersehen

Leichte Verletzungen erlitt am Montag ein 38-Jähriger bei einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 8 Uhr eine Autofahrerin in der Einsteinstraße in Richtung Theodor-Heuss-Platz unterwegs. Die 44-Jährige wollte mit ihrem Audi nach links in die Magirusstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Radfahrer. Der Mann stürzte auf die Haube und danach auf die Straße. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf 1.300 Euro.

Autofahrern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

