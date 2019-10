Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in der Weinstraße

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 30.09.2019 gegen 10:30 Uhr in der Weinstraße in Hambach wurde der 39-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades leicht verletzt. Er fuhr hinter einer 29-jährigen Fahrerin eines Pkw und wollte links an ihr vorbeifahren. Zu diesem Zeitpunkt bog sie links in ein Grundstück ab, so dass es zum Zusammenstoß kam. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah der Zweiradfahrer den eingeschalteten Blinker der 29-Jährigen. Der 39-Jährige klagte über Schmerzen im Bereich Arm und Schulter, die Fahrerin verletzte sich leicht im Rücken- und Nackenbereich. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell