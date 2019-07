FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Montagmorgen

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter - Zwei Einsätze am Montagmorgen

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Löschzug Alt-Wetter und die Tagesalarmierung der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden heute Morgen um 08:12 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Schulzentrum Oberwengern alarmiert. Als die ersten Kräfte nach vier Minuten eingetroffen waren, konnte auch schnell Entwarnung gegeben werden. Bei Sägearbeiten im Sekretariat der Schule hatte ein Rauchmelder ausgelöst, sodass für die ausgerückten Einsatzkräfte keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren und die Einsatzstelle an den Hausmeister übergeben wurde. Der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

Eine unklare Rauchentwicklung in der Gutenbergstraße wurde dem Löschzug II (Volmarstein / Grundschöttel) um 09:06 Uhr gemeldet. Auf einem Firmengelände an der Straße "An der Kohlenbahn", war durch Arbeiter ein etwas größerer Holzhaufen in Brand gesteckt worden. Die Rauchentwicklung zog bis auf die angrenzende Fahrbahn. Durch die Einsatzkräfte wurden zwei C-Rohre vorgenommen, um das Feuer abzulöschen. Hierzu wurde mit zwei Löschfahrzeugen im Pendelverkehr Wasser aus einem Hydranten geholt. Nach dem Ablöschen wurde mit einem firmeneigenen Bagger das Brandgut auseinandergezogen und erneut abgelöscht. Zum Abschluss wurde der komplette Bereich noch mit Schaum bedeckt. Weitere Maßnahmen seitens der Feuerwehr waren nicht erforderlich, sodass dieser Einsatz nach guten zweieinhalb Stunden beendet werden konnte.

Gegen Mittag wurde die Einsatzstelle noch mal durch den Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) kontrolliert und vereinzelte Glutnester noch mit Wasser und Schaum abgelöscht.

