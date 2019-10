Polizei Bonn

POL-BN: Raubdelikt in Bonner Weststadt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.10.2019 kam es in der Bonner Weststadt zu einem Raubdelikt, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 05:40 Uhr war ein 22-Jähriger zusammen mit seinem gleichaltrigen Begleiter auf der Poppelsdorfer Allee auf einem Schotterweg in Richtung Bahnhof unterwegs, als sie nach ihren Angaben von mehreren Männern unvermittelt attackiert wurden. Die Unbekannten näherten sich von hinten, traten die beiden Geschädigten mehrfach und entwendeten nach dem aktuellen Sachstand neben persönlichen Gegenständen auch zwei Geldbörsen und ein Smartphone. Die Unbekannten flüchteten dann mit ihrer Beute vom Ort des Geschehens. Die beiden Geschädigten zogen sich Verletzungen zu und wurden nach erfolgter Behandlung vor Ort mit einem Rettungstransportwagen in eine Krankenhausambulanz eingeliefert. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Täter, die in einer Gruppe von etwa sechs Personen unterwegs waren. Zu ihnen liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

Alle ca. 20 Jahre alt dunkel gekleidet

Das zuständige KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

