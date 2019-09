Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wer hatte Grün? Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht!

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr ereignete sich in der Karlsruher Südstadt auf der Kreuzung Mittelbruchstraße / Stuttgarter Straße ein Zusammenstoß zwischen einem 56-jährigen und einem 35-jährigen Pkw-Fahrer. An dem VW des 56-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. An dem Peugeot des 35-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrer gaben an bei Grünlicht über den Kreuzungsbereich gefahren zu sein. Die Polizei ist daher auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt gerne telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3411, entgegen.

