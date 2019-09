Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Bretten (ots)

Am Mittwochabend verursachte ein bislang unbekannter Radfahrer gegen 21.20 Uhr, einen Unfall im Kreisverkehr Bahnhofstraße / Bismarckstraße / Melanchthonstraße in Bretten. Eine 50-jährige Seat-Fahrerin gab an, dass sie von der Bismarckstraße in Richtung Bahnhofstraße den Kreisverkehr befuhr. Hier soll ein Radfahrrad den Kreisverkehr von der Melanchthonstraße kommend, mittig geschnitten haben und dabei gegen die vordere linke Fahrzeugseite des Seats gestoßen sein. In der Folge sei er gestürzt. Nach einer kurzen Diskussion hätte er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne seine Daten zu hinterlassen. An dem Seat entstand Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252 50460 entgegen.

