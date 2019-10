Polizei Bonn

POL-BN: Bonn, Bonner Talweg/Ermekeilstraße: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem E-Scooter-Fahrer

Bonn (ots)

Am 13.10.2019, gegen 03:10 Uhr, befuhr ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer die Ermekeilstraße in Fahrtrichtung Bonner Talweg. An der Einmündung zum Bonner Talweg mißachtete er die Vorfahrt eines 62-jährigen Taxifahrers, der den Bonner Talweg in Richtung Reuterstraße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der sich der E-Scooterfahrer lebensgefährliche Verletzungen zuzog und nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungstranportwagen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bonner Talweg komplett gesperrt werden. Da in der Atemluft des E-Scooterfahrers erheblicher Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der 26-Jährige trug keinen Schutzhhelm. Es entstand geringer Sachschaden. Der E-Scooter wurde sichergestellt. (HM)

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell