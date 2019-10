Polizei Bonn

POL-BN: Im Zeitraum 14.10. bis 18.10.2019 plant die Bonner Polizei folgende Geschwindigkeitskontrollen:

Bonn (ots)

Montag, 14.10.2019 in Stieldorf auf der Dissenbachtalstraße, in Uedorf auf der L 300 und in Beuel auf dem Siebenmorgenweg und der Straße Auf der Rötschen;

Dienstag, 15.10.2019 in Stieldorf auf der Raiffeisenstraße, in Bad Godesberg auf der Meckenheimer Straße, in Bellinghausen auf der L 268 und in Freckwinkel auf der L 143;

Mittwoch, 16.10.2019 in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Meckenheim auf der Wormersdorfer Straße, in Ludendorf auf der B 56 und in Bonn auf der Reuterstraße;

Donnerstag, 17.10.2019 in Bonn auf der Sternenburgstraße, in Widdig auf der L 300, in Brenig auf der Straße Hohlenberg und in Meckenheim auf der L 262/Sängerhof;

Freitag, 18.10.2019 in Bad Godesberg auf der Gotenstraße, in Mehlem auf der Mainzer Straße, in Freckwinkel auf der Siegburger Straße und in Vilich auf der Niederkasseler Straße.

Darüber hinaus kann es zu kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet kommen.

