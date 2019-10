Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Verkehrsunfallflucht - 15-jährige Fußgängerin angefahren und verletzt

Bonn (ots)

Am Dienstagmorgen (08.10.2019) kam es in Plittersdorf zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin.

Die 15-jährige Geschädigte beabsichtigte zur Unfallzeit gegen 07:55 Uhr in einer Gruppe von Fußgängern die Hindenburgallee an der Germanenstraße in Richtung Elisabeth-Selbert-Gesamtschule zu kreuzen. Zur selben Zeit fuhr ein roter BMW über die Hindenburgallee in Richtung Gotenstraße. Im Kreuzungsbereich soll der Sportwagen der 15-Jährigen dann über den Fuß gefahren sein. Der Fahrer, nach Zeugenangaben ein Mann mit kurzen, grauen Haaren, fuhr davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Diese musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Identität des flüchtigen Autofahrers geben kann oder den Unfall beobachtet hat, wird gebeten sich unter 0228 15-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell