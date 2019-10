Polizei Bonn

POL-BN: Warnung vor falschen Beamten am Telefon

Polizei informierte vor Ort

Bonn (ots)

Wiederholt haben sich am Mittwoch, den 09.10.2019, über den ganzen Tag verteilt falsche Polizeibeamte telefonisch bei Bürgerinnen und Bürgern gemeldet. Der Anrufschwerpunkt lag dieses Mal in Rheinbach. Die Polizei war am 10.10.2019 in Rheinbach vor Ort und verteilte im Gespräch mit Bürgern präventiv Flyer zum Thema. Ziel der Trickbetrüger ist es, Geld und Wertsachen der Opfer zu erbeuten.

Der Flyer kann auch auf der Internetseite der Polizei Bonn heruntergeladen werden: https://bonn.polizei.nrw/artikel/falsche-polizisten-vorsicht-vor-trickbetruegern-am-telefon

