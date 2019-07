Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/BAB 6: Fahndungskontrollen im Rahmen der Sicherheitskooperation

Walldorf/BAB 6 (ots)

Unter der Federführung der Fahndungsgruppe des Verkehrskommissariats Walldorf führte das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch, 10. Juli, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 19 Uhr im Rahmen der Sicherheitskooperation der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz gemeinsame Fahndungskontrollen auf der Bundesautobahn 6 durch. Auch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Südhessen und der Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße waren an den Maßnahmen beteiligt.

Bei den Kontrollen wurden 89 Fahrzeuge und 107 Personen überprüft. Nachfolgende Ergebnisse konnten dabei erzielt werden:

- 2 x Verstöße wegen Drogenbesitzes - 2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 1x Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis - 3 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - 1 x Trunkenheitsfahrt (Verkehrsteilnehmer hatte über 3 Promille!) - 1 x Fahren unter Drogeneinfluss - 4 Verstöße gegen ausländerrechtlich Bestimmungen

Darüber hinaus wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten gegen verkehrsrechtliche Vorschriften festgestellt und geahndet.

Die gemeinsamen Maßnahmen haben sich bewährt und werden fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell