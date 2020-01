Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Kaysersberstraße, 6.1.2020, 19.20 Uhr Betrunken Pkw geführt

Landau (ots)

Deutlichen Alkoholgeruch konnten am Mittwochabend bei einer Verkehrskontrolle in Landau Polizeibeamte bei einem 80-jährigen Pkw-Fahrer feststellen. Die festgestellten Koordinationsprobleme bei dem 80-jährigen dürften auch auf den Alkohol- und Medikamentenmix, er legte seinen Plan über die einzunehmenden Medikamente vor, zurückzuführen sein. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 0,96 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und der Pkw-Schlüssel. Der 80-jährige sieht einem Ermittlungsverfahren wegen Teilnahme am Straßenverkehr unter Medikamenten und Alkoholbeeinflussung.

