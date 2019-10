Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer gestürzt

Ludwigshafen (ots)

Am 14.10.2019, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Auto auf der Speyerer Straße in Richtung K 3. Als er versuchte, verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen nach rechts auszuweichen, geriet er auf den Bürgersteig und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Daraufhin legte er den Rückwärtsgang ein und flüchtete von der Unfallstelle. Durch den Unfall verlor er das vordere Kennzeichen an der Unfallstelle. Da das Verkehrsschild nach dem Unfall quer über dem Bürgersteig lag, fuhr ein 62-Jähriger, der mit seinem Fahrrad aus Richtung K 3 kommend in Richtung Oggersheim unterwegs war, über den Mast des Verkehrszeichens. Er stürzte und verletzte sich. Während die Polizeibeamten den Unfall aufnahmen, kam der 39-Jährige zur Polizeiwache Oggersheim und meldete den Unfall. Die Polizeibeamten konnten bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

