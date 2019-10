Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennende Papiermülltonnen und gelbe Säcke

Ludwigshafen (ots)

Am 15.10.2019, gegen 04.00 Uhr, wurde ein Brand im Wolfsgrubenweg gemeldet. Unbekannte Täter hatten mehrere Papiermülltonnen in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte zudem die Sicherheitstür einer Trafostation der TWL, die sich in unmittelbarer Nähe des Brandes befand. Während der Brand von der Feuerwehr gelöscht wurde, wurde ein weiterer Brand in der Kriemhildstraße gemeldet. Dort hatten unbekannte Täter gelbe Müllsäcke in Brand gesetzt. Auch dieser Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

