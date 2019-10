Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung nach Straßenfest

Ludwigshafen (ots)

Am 15.10.2019, gegen 01.25 Uhr, waren ein 18-Jähriger mit 1,32 Promille und ein 17-Jähriger mit 2,5 Promille auf der Mittelstraße mit einem Fahrrad unterwegs. Sie kamen von der Maudacher Kerwe und fuhren in Richtung Ortsmitte. Aufgrund der Alkoholisierung des 17-Jährigen schwankte dieser während der Fahrt erheblich, weshalb ein Ehepaar anfing zu lachen. Darüber regte sich der 18-Jährige so sehr auf, dass er zu dem 47-jährigen Ehemann lief und ihn schlug, so dass dieser zu Boden fiel. Anschließend traten der 17-Jährige und der 18-Jährige noch auf ihn ein. Als die 46-jährige Ehefrau ihrem Mann helfen wollte, wurde auch körperlich traktiert. Daraufhin gingen ein 22-Jähriger und eine 24-Jährige Zeugin schlichtend dazwischen bis die Polizei eintraf. Die 46-Jährige und der 47-Jährige kamen ins Krankenhaus. Der 17-Jährige und der 18-Jährige wurden mit auf die Dienststelle genommen. Dort wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Sie blieben über Nacht in Gewahrsam. Zudem stellte sich heraus, dass der 18-Jährige das Fahrrad in der Nacht an einer Bushaltestelle in Maudach gestohlen hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell