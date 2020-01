Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Brand einer Gartenhütte

Jockgrim (ots)

Ein Jugendlicher befeuerte am Dienstag, dem 07.01.2020, gegen 19.00 Uhr, mit drei Freunden in der Gartenhütte seines Vaters in der Schrebergartenanlage Stockstücke neben der Landstraße 540 einen Holzofen. Gegen 19.20 Uhr entzündete sich am Ofenrohrausgang im Dach die Holzdecke woraufhin er sofort die Rettungsleitstelle in Landau anrief, die die Feuerwehren Wörth, Hatzenbühl und Jockgrim verständigte. Mit vereinten Kräften hatten die 47, mit acht Feuerwehrautos angerückten Feuerwehrleute den Brand schnell gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

