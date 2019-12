Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Ein Büdinger wäre besser gelaufen ++ Unfall mit Krankenwagen bei Butzbach ++ Zwei Einbrecher in Friedberg überrascht

Friedberg (ots)

Wäre er besser mal gelaufen...

Büdingen: Ein 36-jähriger Büdinger muss sich in regelmäßigen Abständen bei der Polizei melden. Dieser Pflicht kam er auch am Mittwoch dieser Woche nach. Zur Mittagszeit betrat er die Polizeistation und traf dort auf eine Beamtin, die kurz zuvor ihre Mittagspause gemacht hatte. Sie erinnerte sich zurück, dass der Büdinger mit einem Auto auf den nahegelegenen Supermarktparkplatz gefahren war. Nun wissend, um wen es sich bei dem Mann handelte, stellte sich schnell heraus, dass der Büdinger gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird nun gegen den 36-Jährigen ermittelt, der in Zukunft hoffentlich zu Fuß zur Polizeistation kommt oder sich fahren lässt.

*

Unfall mit Krankenwagen

Butzbach. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einen Rettungswagen kam es am heutigen Freitagmorgen, gegen 06:50 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Langgöns und Butzbach. Die Rettungskräfte fuhren mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung Butzbach und wollten ihr Fahrzeug in einer Haltebucht wenden. Dies bemerkte ein 52-Jähriger aus Weroth offenbar nicht und wollte mit seinem PKW an dem Rettungswagen vorbeifahren. Alle Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten jedoch mit Schäden von rund 22.000 Euro abgeschleppt werden.

*

Einbrecher überrascht

Friedberg: In einem Wohn- und Geschäftshaus in den 80er Hausnummern der Kaiserstraße überraschte ein Hausbewohner in der Nacht zum heutigen Freitag zwei Einbrecher. Gegen 03.40 Uhr hörte er verdächtige Geräusche und gingen diesen nach. Dabei traf er im Kellergeschoss auf zwei Männer, die gerade mit einer Brechstange die Tür zu einer Bar aufbrechen wollten. Aufgeschreckt von dem Hausbewohner, drohten die Täter dem Mann mit der Brechstange und ergriffen daraufhin die Flucht. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf die Täter. Beide werden mit schlanker Statur und Maskierung beschrieben. Während einer dunkel bekleidet war und weiße Handschuhe trug, hatte sein Komplize eine helle Jacke zur dunklen Hose an. Zudem trug er einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell