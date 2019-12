Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Hund überlebt Aussetzung nicht - Wem gehörte der Schäferhund?

Friedberg (ots)

Wölfersheim: Ein Passant entdeckte am Freitag (06. Dezember), gegen 13 Uhr, am Waldrand zwischen Wölfersheim und Berstadt einen Hund, der dort an einem Baum angebunden war und offensichtlich ausgesetzt wurde. Die Lauf- und Kratzspuren rund um den Baum ließen darauf schließen, dass der Hund schon längere Zeit dort ohne Wasser oder Futter angebunden war.

Die Polizei übergab den Schäferhund-Mix in die Obhut des Tierheims. Die etwa 10 Jahre alte Hündin musste jedoch inzwischen aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes durch die Qualen der Aussetzung eingeschläfert werden.

Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet nun um Hinweise. Wem gehörte die Hündin? Wer setzte sie aus? Der Auffindeort befindet sich an der Bundesstraße 455 zwischen Wölfersheim und Berstadt, etwa 100 Meter von der Fahrbahn entfernt am Waldrand. Der Hund war mit einer braunen Lederleine angebunden.

