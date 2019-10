Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Brand vierer Mülltonnen/ Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Mittwoch (03. Oktober 2019) gegen 05.30 Uhr zündeten unbekannte Täter vier Mülltonnen an, die im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses an der Anne-Frank-Straße standen. Das Feuer beschädigte ebenfalls einen angrenzenden Gartenzaun. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 600 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

