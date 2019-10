Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Diebstahl von Werkzeug in vier Fällen

Goch (ots)

In der Zeit von Mittwoch (02. Oktober 2019), 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 16.00 Uhr, kam es in den Ortsteilen Pfalzdorf und Nierswalde in vier Fällen zu Diebstählen von Werkzeug, einmal blieb es glücklicherweise beim Versuch. Im Ortsteil Pfalzdorf wurden drei Handwerkerfahrzeuge, die auf der Talstraße, der Leuerstraße sowie auf der Kiefernstraße parkten, gewaltsam geöffnet. Die Täter entwendeten aus jedem Fahrzeug hochwertige Werkzeuge. Zu einem Diebstahlsversuch kam es auf der Königsberger Straße, wo die unbekannten Täter einen Geräteschuppen im Garten eines Einfamilienhauses öffneten und durchsuchten. Ob sie hier Beute gemacht haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

