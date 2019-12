Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mehrere Unfälle aufgrund glatter Fahrbahn; Wohnungseinbruch

Friedberg (ots)

1. Verkehrsunfälle Mehrere, zum Teil schwere Unfälle aufgrund Straßenglätte

Nidda. Eine aus Gedern stammende 24 Jahre alte Fahrzeugführerin fuhr am späten Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr mit ihrem PKW auf der Landstraße 3185 von Nidda nach Glashütten. Aufgrund glatter Fahrbahn kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen, welches erheblichen Schaden davontrug. Glücklicherweise verletzte sich die junge Frau hierbei nicht. Ihr Peugeot war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

Nur etwa fünf Minuten später befuhr eine 19-jährige Bad Nauheimerin dieselbe Strecke in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Gegen 23:20 Uhr kam sie, ebenfalls aufgrund Straßenglätte, nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie stieß mit ihrem Ford gegen eine Wegweistafel; der PKW blieb nicht mehr fahrtüchtig im Straßengraben stehen. Er musste ebenfalls abgeschleppt werden. Auch die junge Verkehrsteilnehmerin kam mit dem Schrecken davon. In diesem Fall beziffert die Polizei den Schaden auf rund 7.000 Euro.

Ins Schleudern geraten Autobahn 5: Eine 57-jährige Dietzenbacherin kam am heutigen Freitagmorgen, gegen 04.50 Uhr, mit ihrem Renault ins Schleudern. Zwischen Friedberg und Ober-Mörlen wollte sie einen Sattelzug überholen, der auf der mittleren Fahrspur unterwegs war. Dabei verlor sie vermutlich wegen einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto, prallte gegen die Außenschutzplanke und kollidierte mit dem Sattelzug, den ein 33-Jähriger aus Schwetzingen fuhr. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden von rund 10.000 Euro.

Leitplanke beschädigt und abgehauen Autobahn 45: Den Hinweis auf ein stark beschädigtes Auto, welches auf dem Parkplatz Stauferburg abgestellt ist, erhielt die Polizei am gestrigen Donnerstag. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer des PKW zwischen Wölfersheim und Münzenberg von der Fahrbahn abgekommen war und mehrere Felder Leitplanke beschädigte. Das kaputte Auto stellte er anschließend auf dem Parkplatz ab und ging nach Hause, ohne die Polizei verständigt zu haben. Diese ermittelt nun wegen Unfallflucht. Ein 30-jähriger Gießener steht im Verdacht den Unfall verursacht zu haben. Nach seinen Angaben verfiel er bei seiner Fahrt auf der Autobahn am Donnerstag gegen 02.30 Uhr in einen Sekundenschlaf und kam deshalb von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Mittelhessen, Tel. 06033-7043-5010, in Verbindung zu setzen.

Fußgänger angefahren und abgehauen Butzbach: Der Fahrer eines grünen VW Golf bog am Donnerstag, gegen 07.50 Uhr, vom Kirchplatz nach rechts in die Griedeler Straße ein. Dabei streifte er einen 15-jährigen Butzbacher, der gerade die Griedeler Straße überquerte. Der Golffahrer hielt zunächst kurz an, fuhr dann aber einfach weiter, als der Fußgänger ihn ansprach. Der Fußgänger zog sich leichte Schürfwunden am Bein zu, bedurfte aber keiner ärztlichen Versorgung. Die Ermittlungen zum flüchtigen Unfallverursacher dauern an. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

2. Straftaten

Wohnungseinbruch

Butzbach. In der Straße An der Koppelwiese brach ein Unbekannter am gestrigen Donnerstag in der Zeit von 08:45 Uhr bis 20:45 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, indem er ein Badezimmerfenster aufhebelte. Aus dem Haus entwendete er anschließend einen geringen Betrag Bargeld. Die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel: 06031/6010 bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Tobias Kremp / Sylvia Frech, Pressestelle

