Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Durch Auffahrunfall leicht verletzt

Rastatt (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagabend in der Kapellenstraße. Ein 28 Jahre alter Audi-Fahrer krachte hierbei kurz nach 19:30 Uhr in das Heck eines an der Ampel zur Kaiserstraße stehenden VW eines 25-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Golf auf einen davor wartenden Mercedes geschoben. Der 52 Jahre alte Fahrer der C-Klasse sowie der Chauffeur des Golf erlitten leichte Verletzungen, die aber keine ärztlichen Behandlung an der Unfallstelle notwendig machten. Der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers musste an den Abschlepphaken.

