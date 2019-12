Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Werbetafel beschädigt

Emmerich (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. Dezember 2019) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer die Werbeleuchttafel einer Wäscherei an der Reeser Straße. Das Schild war in einer Höhe von über drei Metern an einem Mast angebracht. Es ist davon auszugehen, dass ein LKW an der Stelle rangiert hat und dabei die Werbetafel touchierte. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

