Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Silberfarbene Mercedes E-Klasse beschädigt

Emmerich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (10. Dezember 2019) beschädigte ein unbekannter Autofahrer eine silberfarbene Mercedes E-Klasse, die in einer Parkbucht an der Straße Brink abgestellt war. Der Wagen wurde an der Front beschädigt. Die Art des Schadens lässt vermuten, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug im einen Lieferwagen mit Anhängerkupplung gehandelt haben könnte. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

