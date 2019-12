Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrzeug beschädigt

Dahn (ots)

Am 06.12.2019 im Zeitraum von 9:00 bis 13:00 Uhr wurde in der Gartenstraße in Dahn ein geparktes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Täter zerkratzte mittels einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite des Ford Focus. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dahn unter Tel. 06391-9160 zu melden.

