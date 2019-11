Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Algermissen

Hildesheim (ots)

Algermissen (Lü). Am Dienstag, 05.11.2019, zwischen 14.00 Uhr und 16.20 Uhr, kam es im Bereich des Tieberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher hat mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, eine Natursteinmauer gestriffen und sich danach entfernt ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden an der Mauer beträgt ca. 300,00 Euro. Hinweise auf den Verursacher erhofft sich die Polizei durch Zeugen, die den Unfall evtl. bebachtet haben könnten. In der unmittelbaren Nähe vom Unfallort befindet sich eine Baustelle. Hinweise nimmt die Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, entgegen.

