Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Espelkamp (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es in einem Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers gekommen. Dabei erlitt der Radler leichte Verletzungen.

Nach Zeugenaussage befuhr eine 30 Jahre alte Ford-Fahrerin gegen 7.25 Uhr die Beuthener Straße in Richtung der Isenstedter Straße und hielt am Kreisverkehr an. Zur gleichen Zeit befuhr ein 49 Jahre alter Radler aus Espelkamp aus Richtung Innenstadt kommend die für Fahrräder markierte Sonderspur. Beim Anfahren der Verkehrsteilnehmerin aus Minden kam es zur Kollision mit dem Radfahrer. Dieser kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

