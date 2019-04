Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: PKW kommt erst auf Dach liegend zum Stillstand

Bad Oeynhausen (ots)

Ein Kraftfahrtzeug ist am Mittwochmorgen in Wulferdingsen bei einem schweren Alleinunfall erst auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 5.45 Uhr war der 30 Jahre alte Renault-Fahrer aus Helpsen auf der Siedinghausener Straße in Richtung Halsterner Straße unterwegs. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge kam der Fahrzeugführer in einer leichten Linkskurve mit dem rechten Vorderreifen rechts von der befestigten Fahrbahn ab, fuhr dann nach links über die gesamte Straße und geriet dort in den Straßengraben. Dort touchierte er zunächst einen Straßenbaum, schlug dann frontseitig in die gegenüberliegende Grabenböschung, drehte sich aufs Dach und rutschte im Graben weiter. Erst nachdem der PKW mit der Front gegen einen Holzmasten prallte, kam das Kraftfahrzeug zum Stillstand. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Mann und brachten ihn ins Krankenhaus Bad Oeynhausen. Während der Unfallaufnahme und bis zur Sicherung des Masten durch ein Fachunternehmen wurde die Siedinghausener Straße bis etwa 9.35 Uhr gesperrt. Auch Kräfte der Feuerwehr waren am Einsatzgeschehen beteiligt. Der Renault wurde abgeschleppt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf eine höhere vierstellige Summe.

