Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Streit wegen Einkaufswagen

Hamm-Mitte (ots)

In einem Lebensmittelmarkt an der Alleestraße ist es am Freitag, 17. April, gegen 12.50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Kunden und einem Sicherheitsdienstmitarbeiter gekommen.

Grund war eine Streitigkeit bezüglich der Corona-Schutzvorkehrungen des Ladens. Es fällt in den Aufgabenbereich des 26-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiters, zu kontrollieren, ob jeder Kunde beim Betreten des Ladens einen Einkaufswagen dabei hat. Als ein 34-jähriger Mann zusammen mit einer Frau das Geschäft nur mit einem Wagen betreten wollte, machte der Mitarbeiter sie darauf aufmerksam, dass sie noch einen zweiten Wagen benötigen würden. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Zeugen trennten die Männer. (lt)

