Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, in ein Geschäft an der Oststraße zu gelangen, indem sie die Eingangstür aufhebeln wollten. Die Tür hielt stand. Die Täter gelangten nicht in das Objekt. Der Einbruchsversuch ereignete sich zwischen dem 10. April, 19 Uhr, und dem 17. April, 11 Uhr. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

