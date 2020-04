Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand an der Weetfelder Straße

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus an der Weetfelder Straße kam es am Freitagmorgen, 17. April, gegen 5.50 Uhr, zu einem Brand. Personen wurden nicht verletzt. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr, die gegen 7 Uhr beendet waren, kam es nur zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit keine Angabe gemacht werden.(hei)

