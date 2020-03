Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg - Verletzte nach Auseinandersetzung in Landesunterkunft

Rendsburg (ots)

200302-1-pdnms Verletzte nach Auseinandersetzung in Landesunterkunft

Rendsburg. Mehr als zehn Funkwagenbesatzungen aus Rendsburg und Umland, Gettorf und Kiel wurden Sonntagabend (01.03.20, 19.40 Uhr) in die Landesunterkunft Rendsburg entsandt. Dort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen algerischer und afghanischer Abstammung im Alter von 19 bis 28 Jahren gekommen. Die Beamten trafen auf eine zunächst unübersichtliche Situation mit insgesamt rund 70 Personen, konnten die Lage jedoch unter Kontrolle bringen. Wie bisher festgestellt werden konnte, war es bereits gegen 17.30 Uhr zu einer Körperverletzung zwischen zwei Bewohnern der Landesunterkunft (algerischer und afghanischer Abstammung) gekommen. Die beiden Männer waren auch in diesem Fall beteiligt. Bei der Auseinandersetzung wurden mindestens ein Messer und Schlagwerkzeuge (z. B. Holzstiel) eingesetzt. Drei Männer wurden verletzt, zwei mussten wegen einer Stichverletzung am Arm und einer Verletzung (Platzwunde) am Kopf stationär in Kliniken in Rendsburg und Kiel behandelt werden. Ein Algerier (28) und ein Afghane (19) wurden vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen. Den jungen Männern wurden Blutproben entnommen. Die Ermittlungen der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an und gestalten sich auch wegen der Sprachbarrieren schwierig. Der Auslöser des Streits steht noch nicht fest. Tatwerkzeuge, unter anderem zwei Messer, wurden beschlagnahmt.

