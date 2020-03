Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Bordesholm

Kreis RD-ECK - Geldautomat aufgebrochen

Bordesholm / Kreis RD-ECK (ots)

200302-2-pdnms Geldautomat aufgebrochen

Bordesholm / Kreis RD-ECK. Freitagnachmittag (28.02.20) meldete ein Mitarbeiter eines Bordesholmer Geldinstituts Manipulationen am Geldautomaten. Betroffen ist der Automat im Edeka-Markt in der Bahnhofstraße. Festgestellt wurde, dass der Automat aufgebrochen und eine größere Bargeldsumme gestohlen worden war. Als Tatzeitraum kommt die Nacht zum Freitag (Nacht zum 28.02.20) nach Mitternacht in Betracht. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung und beschlagnahmte den Automaten. Die Kripo Neumünster bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04321 / 9450. Wer hat in der Nacht zum Samstag im Bereich des Edeka-Marktes verdächtige Beobachtungen gemacht?

