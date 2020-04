Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Exhibitionist an der Berghalde Radbod

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstag, 16. April gegen 20.30 Uhr zeigte sich ein Exhibitionist schamlos auf der Berghalde Radbod gegenüber einer 22-jährigen Bockum-Hövelerin. Die 22-Jährige stand auf der Spirale der Halde und wollte den Ausblick genießen. Dabei zeigte sich nur wenige Meter entfernt ein zirka 30-jähriger Lüstling aus einem Gebüsch, der offensichtlich sein Glied manipulierte. Nach seiner Tat entfernte sich der Lustmolch bergab in nördliche Richtung zur Straße An den Fördertürmen. Er ist ungefähr 1,70 Meter groß und hat eine athletische Figur. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Trainingshose mit weißen Streifen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

