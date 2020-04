Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

Hamm-Herringen (ots)

Die Vermisstenfahndung der Polizei Hamm vom 15. April nach einer 42-jährigen Frau aus Hamm (siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 15.04.2020, 15.19 Uhr) wird hiermit zurückgenommen.

Am Mittwochabend konnte ihr Aufenthaltsort nach Zeugenhinweisen ermittelt werden. Aufmerksame Bürger erkannten die Frau nach dem Fahndungsaufruf in sozialen Medien und informierten die Polizei, die die Vermisste wohlbehalten in Hamm-Herringen antreffen konnte.

Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell