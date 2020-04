Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sachfahndung: Wer kann Hinweise zu diesem ThinkPad geben?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hamm (ots)

Die Polizei stellte am 4. März 2020 im Rahmen eines Einsatzes ein LENOVO-ThinkPad X380 Yoga in schwarz sicher. Aufgrund der Umstände des Auffindens wird davon ausgegangen, dass der Laptop aus einer Straftat stammt. Haben Sie Hinweise - beispielsweise zum rechtmäßigen Eigentümer? Dann wenden Sie sich an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell