Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Limburgerhof - Verkehrsunfall nach durchzechter Nacht mit 1,81 Promille

Limburgerhof (ots)

Am 01.11.2019, gegen 08:03 Uhr, wurde der Polizei in Schifferstadt ein Verkehrsunfall im Pommernring in Limburgerhof gemeldet. Ein 71 Jahre alter Mann aus Neuhofen befuhr vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit den Ostpreußenring aus Mutterstadt kommend. Dabei unterschätzte der PKW-Fahrer den Kurvenbereich in den Pommernring und fuhr stattdessen geradeaus in die den Grünstreifen. Dabei hatte der 71-jährige noch Glück, dass er nur einen Verkehrsspiegel und ein Verkehrszeichen umfuhr und mit seinem Mercedes-Benz kurz vor den dahinter stehenden Bäumen zum Stillstand kam, der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Durch die Polizei konnte bei dem Neuhofener Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von 1,81 Promille. Den Beamten erklärte der Mann, dass er gestern in den Feiertag reingefeiert habe. Heute Morgen sei er dann, ohne zuvor Schlafen gewesen zu sein, nach Mutterstadt gefahren und wollte, wie jeden Tag, im real,- Markt einkaufen gehen. Nachdem er dort vergeblich eine Stunde gewartet hatte, dass der Markt am Feiertag öffnet, sei er wieder davon gefahren. Dann sei es zu dem Unfall gekommen. Dem Fahrzeugführer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein durch die Polizei sichergestellt. Gegen den 71-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell