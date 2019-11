Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl von iPhone11 (36/3110) 31.10.2019, 11:57 Uhr

Speyer (ots)

Am Donnerstag, gegen 12:00 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter zunächst insgesamt fünf Apple iPhone 11 und flüchteten anschließend aus dem Ladengeschäft in der Kameliterstraße. Zwei der Geräte verloren die Täter bei ihrer Flucht. Ein bislang unbekannter Zeuge teilte über Dritte mit, dass er die Täter in der Allerheiligenstraße in ein Fahrzeug einsteigen und davonfahren sah. Insbesondere dieser Zeuge wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

