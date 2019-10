Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendieb auf frischer Tat ertappt (40+41/3010)

Speyer (ots)

30.10.2019, 13:10 Uhr

Ein 72jähriger Mann aus Speyer entwendete am Mittwoch gegen 13:10 Uhr in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße zwei Schokoherzen im Wert von insgesamt ca. 20EUR. Während der Erhebung seiner Personalien durch einen Angestellten gelang es dem Dieb, aus dem Geschäft zu flüchten. Er konnte jedoch von der Polizei noch in der Maximilianstraße festgestellt und als Beschuldigter belehrt werden. Gegenüber der Polizei wollte er sich jedoch weder zu der aktuellen Tat, noch zu einem Diebstahl vom 27.10. in gleichem Kaufhaus, der in diesem Zusammenhang bekannt wurde, äußern.

