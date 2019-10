Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Körperverletzung (22/2910)

Speyer (ots)

30.10.2019, 09:30 Uhr

Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Körperverletzung war die Folge für das Verhalten einer 20jährigen Frau aus Leimen am Mittwoch gegen 09:30 Uhr in der Draissstraße. Diese erschien am Wohnhaus eines Ehepaares im Alter von 59 bzw. 63 Jahren und wollte zu deren Enkel "Mike". Man teilte ihr freundlich mit, dass es sich um ein Missverständnis handeln müsse, es einen solchen nicht gebe und bat sie, dass Grundstück wieder zu verlassen. Hierüber geriet die 20-Jährige derart in Rage, dass sie sich zur Terrassentür des Hauses begab und diese aus ihrer Fassung trat. Sie lief danach in mehrere Zimmer des Hauses. Erst als sie davon überzeugt war, dass sich der Gesuchte nicht im Haus befindet, verließ sie dieses. Als sie der Hauseigentümer dabei fragte, wer ihm nun den entstandenen Schaden ersetzt, schlug sie auf diesen ein und verletzte ihn hierbei leicht. Die 20jährige konnte von der Polizei noch in der Draisstraße angetroffen und festgenommen werden. Da sie auf die Beamten einen völlig verwirrten Eindruck machte, wurde sie dem kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Speyer zur Veranlassung weitere Maßnahmen überstellt.

